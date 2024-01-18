أمم إفريقيا – مؤتمر سونج: علينا القتال ضد السنغال كأسود حقيقية.. وبدأنا سيئا ضد غينيا

الخميس، 18 يناير 2024 - 18:22

كتب : FilGoal

ريجوبير سونج

طالب ريجوبرت سونج المدير الفني لمنتخب الكاميرون لاعبيه باللقب كأسود حقيقية في مواجهة السنغال غدا الجمعة في كأس أمم إفريقيا.

ويلعب منتخب الكاميرون ضد السنغال في ملعب تشارليز كونان باني في ثاني جولات كأس أمم إفريقيا 2023 ضمن منافسات المجموعة الثانية.

وكان منتخب السنغال فاز على جامبيا في الجولة الأولى بثلاثية دون رد، فيما تعثرت الكاميرون بالتعادل بهدف لمثله ضد غينيا.

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وتحدث سونج في مؤتمر صحفي أقيم اليوم الخميس قائلا: "لاعبو فريقي يجب أن يبللوا قمصانهم في المباراة ويقاتلوا كأسود حقيقية".

وأكمل "في المباراة السابقة بدأنا سيئا ولم تكن البداية التي كنا نرغب فيها ولم نستطع وضع الكرة في الشباك".

ومن المتوقع أن يعود أندري أونانا لحراسة مرمى الكاميرون في المباراة بعدما غاب عن لقاء غينيا في ظل تواجده مع فريقه مانشستر يونايتد في مواجهة توتنام في الدوري الإنجليزي.

الكاميرون السنغال كأس أمم إفريقيا سونج
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