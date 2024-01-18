التشكيل - كوت ديفوار تغير الطريقة.. ومهاجم ليستر على مقاعد بدلاء نيجيريا

الخميس، 18 يناير 2024 - 18:20

كتب : FilGoal

كوت ديفوار - غينيا بيساو - هدف سيكو فوفانا

أعلن جان لوي جاسيه المدير الفني لمنتخب كوت ديفوار عن تشكيل فريقه لمواجهة نيجيريا في قمة منافسات المجموعة الأولى لكأس أمم إفريقيا.

وأجرى صاحب الأرض تعديلين على تشكيل المباراة الأولى أمام غينيا بيساو، بعد تغيير الطريقة من 4-3-3 إلى 3-1-4-2.

ودخل سيرج أورييه وكريستيان كواميه بدلا من ويلفريد سينجو وجوناثان بامبا.

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وجاء تشكيل كوت ديفوار كالتالي:

حراسة المرمى: يايا فوفانا

خط الدفاع: إيفان نديكا – عثمان ديوماندي – جيسلان كونان

خط الوسط: سيرج أورييه - فرانك كيسي - سيكو فوفانا إبراهيم سانجاريه - كريستيان كوامي

خط الهجوم: جيريمي بوجا – جيان فيليب كراسو.

على الجانب الآخر جاء تشكيل نيجيريا كالتالي:

حراسة المرمى: ستانلي نوابيلي

خط الدفاع: أولا أينا - ويليام تروست إيكونج - سيمي أجايي - كالفن باسي

خط الوسط: زايدو - أوجوتشوكو أونييكا - أليكس إيوبي - أديمولا لوكمان - صامويل تشوكويزي

خط الهجوم: فيكتور أوسيمين

ويتواجد كيليتشي إياناتشو مهاجم ليستر سيتي على مقاعد البدلاء.

وفاز منتخب كوت ديفوار بمباراته الأولى في الافتتاح على حساب غينيا بيساو 2-0.

بينما تعثر منتخب نيجيريا بتعادل مع غينيا الاستوائية 1-1.

وفي الجولة الحالية فازت غينيا الاستوائية على غينيا بيساو بنتيجة 4-2.

بذلك تتصدر غينيا الاستوائية مؤقتا برصيد 4 نقاط، يليها كوت ديفوار بـ 3 نقاط ونيجيريا بنقطة واحدة وتتذيل غينيا بيساو المجموعة بلا رصيد.

كوت ديفوار نيجيريا كأس الأمم الإفريقية
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