غينيا استوائية

في إفريقيا 3 دول تحمل اسم غينيا، غينيا والاستوائية وبيساو، وفي تلك المباراة اكتسحت الاستوائية خصمها بيساو بنتيجة 4-2 في أمم إفريقيا 2023.

سجل أهداف غينيا الاستوائية: إيميلو نسوي (3) وجوزيت ميراندا، فيما سجل لبيساو: إستيبان أوروزكو (عكسي) وزي تيربو.

غينيا الاستوائية على الرغم من ابتعادها جغرافيا من غينيا وغينيا بيساو، إلا أنها حققت الفوز الأكبر في البطولة حتى الآن وأعادت رقما غائبا منذ سنوات، وبسطت سيطرتها على غينيا بيساو في اللقاء.

وسجل نسوي هداف غينيا الاستوائية التاريخي 3 أهداف (هاتريك) وهو ما يحدث لأول مرة في البطولة منذ 2008.

الفوز رفع رصيد الاستوائية لـ 4 نقاط في صدارة المجموعة الأولى قبل لقاء كوت ديفوار ونيجيريا.

ووضع منتخب غينيا الاستوائية قدما في ثمن النهائي في انتظار نتائج المباريات المقبلة في الجولة.

فيما بات منتخب غينيا بيساو قريبا من توديع البطولة مبكرا كالعادة بعد تذيل الترتيب بدون نقاط.

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التشكيل

أجرى منتخب غينيا الاستوائية تبديلا وحيدا في التشكيل الأساسي.

وبدأ جوزيت ميراندا في التشكيل الأساسي لمنتخب غينيا الاستوائية.

بينما دفع المدير الفني لمنتخب غينيا بيساو بفرانكولينو مهاجم ميتيلاند الدنماركي وأصغر لاعب بالقائمة.

وصف المباراة

استمرت مرحلة جس النبض بين الفريقين في أول 20 دقيقة.

وفي الدقيقة 21 أطلق إيميليو نسوي تسديدة أرضية قوية كتبت هدف التقدم لغينيا الاستوائية.

وكاد جوزيت ميراندا أن يسجل الهدف الثاني بتصويبة صاروخية ارتطمت بالقائم في الدقيقة 26.

وحاول ماما بالدي مهاجم غينيا بيساو تعديل النتيجة لكن الحارس منع الهدف في الدقيقة 37.

وبعد دقيقة حوّل إستيبان أوروزكو عرضية من الجهة اليمنى سكنت شباك غينيا الاستوائية في اللقاء مسجلا التعادل لبيساو في الدقيقة 38.

هدف التعادل أنهى 834 دقيقة دون أهداف لغينيا بيساو في البطولة، حيث يعود آخر هدف للفريق منذ نسخة 2017.

وقلب الحكم الأوضاع رأسا على عقب إثر احتساب ركلة جزاء لغينيا بيساو في الدقيقة 39 وعقب اللجوء لتقنية الفيديو ألغاها في الدقيقة 44.

شوط أول انتهى بالتعادل الإيجابي بين المنتخبين.

نسوي بطل الشوط الثاني

ضرب الاستوائيين بقوة في بداية الشوط الثاني شباك غينيا بيساو 3 مرات في 15 دقيقة.

في الدقيقة 46 سجل جوزيت ميراندا الهدف الثاني بعد تمريرة من الحارس خيسوس أوونو.

وبعد 5 دقائق حوّل نسوي عرضية باسيليو ندونج في الشباك بسهولة معلنا الهدف الثالث.

وفي الدقيقة 61 عزز نسوي تقدم الأفيال بعدما راوغ الحارس وسدد في الشباك الخالية عقب تمريرة بينية من خوسيه ماشين.

الحكم رفض احتساب الهدف في البداية بداعي وجود تسلل، وعقب مطالعة تقنية الفيديو احتسب الحكم الهدف.

نسوي هداف غينيا الاستوائية التاريخي أصبح أول لاعب يسجل هاتريك في أمم إفريقيا منذ نسخة 2008 حين سجل المغربي سفيان علودي في شباك ناميبيا.

وهو الأول في الأبطال منذ 15 عاما و362 يوما.

وبات أكبر لاعب يسجل هاتريك في تاريخ البطولة بعمر 34 عاما و110 يوما.

واللاعب رقم 17 الذي يسجل هاتريك في تاريخ البطولة والأول بتاريخ غينيا الاستوائية.

وحاول ماركيانو سانكا أن يقلص الفارق في الدقيقة 69 بانفراد تام لكنه سدد في أقدام الحارس.

الـ 20 دقيقة التالية شهدت هدوءً في أرض الملعب بين الفريقين.

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت بدلا من الضائع سجل زي تيربو هدف تقليص الفارق بعدما حوّل عرضية بلمسة واحدة في الشباك.

هدف له قيمة كوّن لأول مرة تسجل غينيا الاستوائية هدفين في مباراة واحدة بالبطولة، حيث امتلكت هدفين من قبل في 2017 سُجلا خلال مباراتين.

لتنتهي المباراة بفوز غينيا الاستوائية على بيساو بنتيجة 4-2.