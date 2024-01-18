أمم إفريقيا - مؤتمر سيسيه عن قيادة السنغال في ظل عدم تقاضي الراتب منذ 6 أشهر

الخميس، 18 يناير 2024 - 16:56

كتب : FilGoal

أليو سيسيه

رفع أليو سيسيه راية التحدي قبل المواجهة المرتقبة ضد الكاميرون في ثاني جولات مرحلة المجموعات بكأس أمم إفريقيا.

ويصطدم حامل اللقب بمنتخب الكاميرون الذي تعثر بالتعادل مع غينيا في الجولة الأولى، بينما انتصر المنتخب السنغالي 3-0 على جامبيا.

وقال سيسيه في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة: "مواجهات السنغال ضد الكاميرون دائما ما تكون قوية وتتسم بالندية، لكنها ليست ثأرية ولن تكون كذلك".

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وأضاف "منتخب الكاميرون لا يحتاج الحديث عنه، فله تاريخه العظيم في كأس أمم إفريقيا، ولكن المنتخب السنغالي تطور".

وتابع "خسر المنتخب الكاميروني أمامنا في مباراة ودية قبل شهور قليلة، لكن المواجهة المقبلة ستكون مختلفة تماما عن الوديات".

وشدد سيسيه "نحن لا نخاف من أحد، المنتخب السنغالي مزيج من الشباب والخبرة، ولدي خططي لمواجهة الكاميرون".

وأكمل "بعض الصحف السنغالية وصفت هجومنا أمام جامبيا بالعقيم؟ لقد سجلنا 3 أهداف، كيف يقولون إن الهجوم عقيم".

ووجه أحد الصحفيين الكاميرونيين سؤالا لسيسيه قال فيه: نعلم أنك لم تتقاض راتبك منذ 6 أشهر، هل تمكنتم من حل هذه المشكلة أم أن المدرب الجائع هو الذي يقود السنغال الآن؟ رد سيسيه قائلا "نعم.. المدرب المتعطش هو الذي يقود السنغال حاليا".

وتغلب منتخب السنغال على جامبيا بثلاثة أهداف دون مقابل في الجولة الافتتاحية، سجل لامين كامارا هدفين منهم.

وتوج كامارا بكأس أمم إفريقيا تحت 20 عاما الأخيرة والتي أقيمت في مصر قبل أن يبدأ مسيرته مع منتخب الكبار.

وحصل كامارا على جائزة أفضل لاعب شاب في قارة إفريقيا ضمن حفل جوائز كاف.

وتم حرمانه من المشاركة في كأس العالم للشباب بسبب قرار من ناديه الفرنسي.

معلومات أكثر عن اللاعب بكرنفال في الجول لإفريقيا(من هنا)

أرقام كامارا في مباراة جامبيا:

لعب: 90 دقيقة

سجل: 2

لمس الكرة: 60

دقة التمريرات: 45 من 50 بنسبة 90%

كرة طولية: 3 من 3 بنسبة 100%

تسديد على المرمى: 2

صراعات أرضية: 2 من 5

الكاميرون السنغال أليو سيسيه أمم إفريقيا 2023
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