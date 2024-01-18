دوري المحترفين - لافيينا يتعاقد مع جناح فاركو

أتم نادي لافيينا إجراءات التعاقد مع علاء سلامة جناح فاركو.

ويحتل لافيينا المركز الرابع في جدول ترتيب دور المحترفين بفارق أقل 9 نقاط عن بتروجت المتصدر.

وأعلن لافيينا تعاقده مع علاء سلامة قادما من فاركو في صفقة انتقال حر.

ويجيد علاء سلامة في اللعب بمركزي الجناح الأيسر والأيمن.

وسبق لسلامة اللعب في أندية المريخ البورسعيدي والإنتاج الحربي وفاركو قبل الانضمام لنادي لافيينا.

ويستعد الفريق بقيادة المدير الفني أحمد صلاح لمواجهة طنطا في الجولة قبل الأخيرة من المرحلة الأولى لدوري المحترفين.