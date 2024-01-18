أمم إفريقيا - الشيبي يتحدث عن المشاركة كأساسي والبداية المتألقة للمغرب

الخميس، 18 يناير 2024 - 16:15

كتب : FilGoal

علي ساماتا - تنزانيا - المغرب - محمد الشيبي

تحدث محمد الشيبي لاعب بيراميدز عن مشاركته كأساسي في أول مباريات المغرب في كأس أمم إفريقيا، وتألق فريقه في الفوز على تنزانيا.

وفاز منتخب المغرب على تنزانيا بثلاثية دون رد في أولى جولات كأس أمم إفريقيا 2023 ضمن منافسات المجموعة السادسة في ملعب لوران بوكو.

وقال الشيبي في تصريحات للصحفيين: "نهدي هذا الفوز للشعب المغربي بأكمله، ونتمنى أن تكون هذه مُجرد بداية فقط، ونتألق في باقي المباريات".

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وأضاف "المشاركة كأساسي؟ إنها مسؤولية كبيرة، لأنه يتوجب عليك أن تبذل كل ما في وسعك من أجل الشعب المغربي".

وتابع "الأهم بالنسبة لنا هي النقاط الـ3، لكي نبدأ المنافسة بشكل جيد، والحمد لله هذا ما حققناه، كل اللاعبين كانوا نجوما أمام تنزانيا".

وكان وليد الركراكي مدرب المغرب قد أوضح أسباب اعتماده على محمد الشيبي لاعب بيراميدز في التشكيل الأساسي للفريق أمام تنزانيا.

وقال الركراكي في تصريحات نقلتها جريدة المنتخب المغربية: "يحيى عطية الله أحس بآلام منذ 5 أيام، وكان قادرا على المشاركة أمام تنزانيا، وحين قررت ضم محمد الشيبي فأنتم تعلمون أن ذلك راجع لثقتي فيه".

وأضاف "لو أقحمت عطية الله وهو غير جاهز بنسبة 100% فكأنني لا أثق في الشيبي".

وتابع "هناك لاعبون يستحقون المشاركة، الشيبي اجتهد كثيرا منذ حضوره، يمتلك ثقة عالية ويذكرني بعطية الله في كأس العالم 2022".

وأكمل "يحيى عطية الله سيعود في المباراة المقبلة، لكن هل سيشارك كأساسي؟ سأرى ذلك".

وأتم وصيف أمم إفريقيا 2004 "التنافس بين اللاعبين أمر جيد ونبحث عنه".

يذكر أن الشيبي دخل قائمة المغرب في الساعات الأخيرة قبل إعلانها.

وقتها قال الركراكي في مؤتمر صحفي: "أيوب العملود هو من كان في القائمة قبل محمد الشيبي، لكن مباراة الوداد أمام حسنية أكادير أظهرت أن العملود يعاني من إصابة سيغيب على إثرها لـ15 يوما على الأقل".

وأضاف "لدينا بالفعل الكثير من عدم اليقين بشأن جاهزية بعض اللاعبين، ولم أرد أن أحصل على المزيد. الشيبي يلعب في بيراميدز، نعرفه وهو بدوره يعرف إفريقيا".

وأكمل "لم يكن الشيبي في القائمة حتى الساعات الأخيرة. تحدثت معه، إنه متحمس، إذا احتجنا له سيكون في المستوى، وأنا أؤمن بأن لديه المستوى للتواجد بالمنتخب".

وسيلتقي منتخب المغرب في الجولة المقبلة مع الكونغو الديموقراطية.

ويلعب منتخب المغرب ضمن المجموعة التي تضم منتخبات: زامبيا والكونغو الديمقراطية وتنزانيا.

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