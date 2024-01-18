انتهت أمم إفريقيا - غينيا الاستوائية (4)-(2) غينيا بيساو.. فوز عريض
الخميس، 18 يناير 2024 - 15:59
كتب : FilGoal
يواجه غينيا الاستوائية منتخب غينيا بيساو في افتتاح مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات.
وتعادل منتخب غينيا الاستوائية أمام نيجيريا في الافتتاح، بينما خسرت غينيا بيساو أمام كوت ديفوار.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا
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انتهت
ق 90+2: جوووول الثاني لبيساو عن طريق زي تيربو.
ق 68: انفراد ضائع من غينيا بيساو
ق 61: جوووول الرابع.. نسوي يسجل بعد مراوغة الحارس وحكم راية التسلل.
إيميليو إنسوي يبصم على الهدف الثالث لغينيا الاستوائية#كأس_أمم_إفريقيا#totalenergiesafcon2023 pic.twitter.com/UQ38q1c4n6— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 18, 2024
ق 51: جووول الثااالث.. الاستوائية تسجل الهدف الثالث إيميليو نسوي بعد عرضية من الجهة اليسرى.
ق 47: جووول الثاااني.. خوسيت ميراندا يسجل الهدف الثاني لغينيا الاستوائية
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق44 إلغاء ركلة الجزاء
ق42 اللجوء لتقنية الفيديو
ق39 ركلة جزاء لغينيا بيساو
مدافع غينيا الاستوائية يسجل بالخطأ في مرماه ⚽️🤦♂️#كأس_أمم_إفريقيا#TotalEnergiesAFCON2023 pic.twitter.com/RJPWiK7Pih— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 18, 2024
ق38 جوووووول أوروزكو يسجل بالخطأ في مرماه
ق37 محاولة من ماما بالدي ولكن الحارس يتصدى
ق26 جوزيت ميراندا كاد أن يسجل الثاني بتسديدة صاروخية ولكن القائم يتصدى
ق21 جووووووول إيميليو نسوي يفتتح التسجيل لغينيا الاستوائية بتسديدة أرضية
انطلاق المباراة