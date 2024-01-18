انتهت أمم إفريقيا - غينيا الاستوائية (4)-(2) غينيا بيساو.. فوز عريض

الخميس، 18 يناير 2024 - 15:59

كتب : FilGoal

إيميليو نسوي - غينيا الاستوائية ضد غينيا بيساو

يواجه غينيا الاستوائية منتخب غينيا بيساو في افتتاح مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات.

وتعادل منتخب غينيا الاستوائية أمام نيجيريا في الافتتاح، بينما خسرت غينيا بيساو أمام كوت ديفوار.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

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انتهت

ق 90+2: جوووول الثاني لبيساو عن طريق زي تيربو.

ق 68: انفراد ضائع من غينيا بيساو

ق 61: جوووول الرابع.. نسوي يسجل بعد مراوغة الحارس وحكم راية التسلل.

ق 51: جووول الثااالث.. الاستوائية تسجل الهدف الثالث إيميليو نسوي بعد عرضية من الجهة اليسرى.

ق 47: جووول الثاااني.. خوسيت ميراندا يسجل الهدف الثاني لغينيا الاستوائية

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق44 إلغاء ركلة الجزاء

ق42 اللجوء لتقنية الفيديو

ق39 ركلة جزاء لغينيا بيساو

ق38 جوووووول أوروزكو يسجل بالخطأ في مرماه

ق37 محاولة من ماما بالدي ولكن الحارس يتصدى

ق26 جوزيت ميراندا كاد أن يسجل الثاني بتسديدة صاروخية ولكن القائم يتصدى

ق21 جووووووول إيميليو نسوي يفتتح التسجيل لغينيا الاستوائية بتسديدة أرضية

انطلاق المباراة

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