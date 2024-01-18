المصري الثامن.. باوك يعلن ضم أحمد نادر السيد

الخميس، 18 يناير 2024 - 15:53

كتب : FilGoal

أحمد نادر السيد - باوك اليوناني

أعلن نادي باوك اليوناني ضم أحمد نادر السيد حارس مرمى الزمالك السابق.

وكشف النادي اليوناني عن ضم اللاعب المصري لمدة موسم ونصف الموسم وحتى صيف 2026.

ويعتبر أحمد نادر هو ثامن مصري يرتدي قميص باوك اليوناني تاريخيا.

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إذ سبق أن ارتدى قميص باوك من المحترفين المصريين كل من: عمرو وردة ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" ومجدي طلبة وحسام وإبراهيم حسن وأمير عزمي مجاهد وعبد الستار صبري.

ولم يُقيد أحمد نادر السيد في قائمة الزمالك للموسم الجديد بعد نهاية إعارته لفريق فيزيلا البرتغالي الموسمين الأخيرين.

وستكون تلك التجربة الاحترافية الثانية للحارس بعدما خاض تجربة في فيزيلا البرتغالي.

وخاض بقميص فريق شباب فيزيلا البرتغالي 12 مباراة استقبل خلالها 18 هدفا وحافظ على نظافة شباكه في 4.

وتواجد نادر في كأس أمم إفريقيا للشباب وتواجد في المباريات الـ3 للمنتخب الوطني كبديل.

وانضم من قبل لقائمة منتخب مصر الأولمبي في مباراتين تحت قيادة روجيرو ميكالي.

ويشارك باوك الموسم الجاري في دوري المؤتمر الأوروبي.

وتأهل باوك إلى ثمن نهائي دوري المؤتمر الأوروبي بعد تصدر المجموعة، كما صعد إنتراخت فرانكفورت الذي يلعب ضمن صفوفه عمر مرموش وصيفا.

ويحتل باوك صدارة الدوري اليوناني برصيد 41 نقطة عقب 18 جولة متفوقا على باناثنايكوس بفارق الأهداف.

باوك أحمد نادر السيد
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