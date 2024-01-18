كأس آسيا - أستراليا تحجز مقعدا في ثمن النهائي.. وسوريا تنتظر جولة الحسم

الخميس، 18 يناير 2024 - 15:48

كتب : FilGoal

أستراليا - سوريا

حجز منتخب أستراليا معقدا في ثمن نهائي بطولة كأس آسيا.

وفاز منتخب أستراليا على نظيره السوري بهدف دون رد ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات.

وسجل جاكسون إرفين هدف المباراة الوحيد للمنتخب الأسترالي عند الدقيقة 59 بعد انفراد تام بحارس مرمى منتخب سوريا.

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في المقابل أهدر باولو صباغ أخطر فرص المنتخب السوري وحرمه القائم من تسجيل الهدف.

وحاول هيكتور كوبر مدرب منتخب سوريا تعديل النتيجة في الشوط الثاني ودفع بعمر خربين ولكن دون جدوى.

منتخب أستراليا حقق الفوز الثاني على التوالي وضمن التأهل لثمن النهائي، ليصبح المتأهل الثاني بعد منتخب قطر متسضيف البطولة.

في المقابل توقف رصيد منتخب سوريا عند نقطة وحيدة وينتظر الجولة الثالثة والأخيرة لتحيدد موقفه من التأهل.

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ويلعب منتخب الهند (بدون نقاط) ضد أوزبكستان (نقطة) مساء اليوم في المباراة الثانية ضمن المجموعة ذاتها.

ويواجه منتخب سوريا نظيره الهندي، فيما تلعب أستراليا ضد أوزبكستان في المجموعة ذاتها.

وتضمن المنتخبات أصحاب المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إضافة إلى أفضل 4 منتخبات أصحاب المركز الثالث في المجموعة الستة لثمن النهائي.

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