أمم إفريقيا - تبديل وحيد في تشكيل غينيا الاستوائية.. وأصغر لاعب يقود غينيا بيساو

أجرى منتخب غينيا الاستوائية تبديلا وحيدا في التشكيل الأساسي لمواجهة غينيا بيساو.

ويلعب منتخبا غينيا الاستوائية وغينيا بيساو في افتتاح منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة أمم إفريقيا.

ويبدأ جوزيت ميراندا في التشكيل الأساسي لمنتخب غينيا الاستوائية.

بينما دفع المدير الفني لمنتخب غينيا بيساو بفرانكولينو مهاجم ميتيلاند الدنماركي وأصغر لاعب بالقائمة.

ويلعب فرانكولينو - 19 عاما- رابع مبارياته الدولية، وسبق وأن لعب مع شباب بنفيكا. (مزيد من التفاصيل)

جاء تشكيل غينيا الاستوائية كالآتي:

حراسة المرمى: جيسوس لازارو أوونو

الدفاع: باسيليو ندونج - ساول كوكو - إستيبان أوركوزو - كارلوس أكابو.

الوسط: بابلو جانيت - فيديريكو بيكورو - إيفان سلفادور - خوزيه ماشين - جوزيت ميراندا.

الهجوم: إيميليو نسوي

فيما جاء تشكيل منتخب غينيا بيساو كالتالي:

حراسة المرمى: أوبارين دجوكو

الدفاع: فالي كاندي- مارسيلو دجالو - سوري ماني- جيفرسون إنكادا.

الوسط: ألفا سيميدو - جانيو بيكل - موريتو كاساما.

الهجوم: ماما بالدي - فرانكولينو - ماورو رودريجيز.