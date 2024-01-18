كهربا: سنخوض مواجهة غانا بروح الجمهور

شدد محمود عبد المنعم كهربا لاعب منتخب مصر على أهمية تحقيق الفوز خلال المواجهة المرتقبة أمام غانا.

ويلعب منتخب مصر أمام غانا مساء اليوم الخميس ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات.

وقال كهربا في تصريحات مسجلة خلال وقت سابق عبر "إم بي سي" مصر: "منتخب غانا دائما يملك أسماء قوية ومحترفين في أفضل الأندية العالمية، لذلك مواجهتنا أمامه لن تكون سهلة"

وشدد "الجمهور المصري يعتبر مبارياتنا أمام غانا حياة أو موت، وسنلعبها بروح الجمهور وليس بروح اللاعبين لتحقيق الفوز".

ويأتي ترتيب المجموعة الثانية قبل الجولة الثانية كالتالي:

كاب فيردي: 3 نقاط

مصر: نقطة

موزمبيق: نقطة

غانا: صفر.