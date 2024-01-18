أثليتك: جيرارد يوافق على تمديد عقده مع الاتفاق

أفادت شبكة ذا أثليتك بأن الإنجليزي ستيفن جيرارد مدرب الاتفاق وافق على تمديد عقده مع النادي السعودي لمدة عامين.

عقد جيرارد الحالي ينتهي في 2025، لكن العقد الجديد سيربطه بالنادي حتى 2027.

وأوضح التقرير أن إدارة الاتفاق وعدت جيرارد بتوفير الأموال للتعاقد مع اللاعبين مع التطوير المستمر للفريق.

ويحتل الاتفاق المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري السعودي بعد مرور 19 جولة.

في الصيف الماضي تعاقد الاتفاق مع جيرارد لتولي تدريب الفريق حتى صيف 2025.

وبحسب صحيفة "الرياضية" السعودية، فإن جيرارد يحصل على 5 ملايين دولار كراتب سنوي، تشمل المكافآت والحوافز، إضافة إلى تخصيص 5 مساعدين في طاقمه الفني.

وترك قائد ليفربول السابق منصبه كمدير فني لـ أستون فيلا في أكتوبر الماضي بعد سلسلة من النتائج السيئة.

وسبق لجيرارد تولي قيادة رينجرز للفوز بلقب الدوري الأسكتلندي موسم 2020 - 2021 وأنهى الموسم دون هزيمة.