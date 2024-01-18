وكيل وسام أبو علي يكشف حقيقة إصابته في القلب والعروض الأوروبية والمصرية

تحدث ياكوب كروجر وكيل أعمال وسام أبو علي في تصريحات لـ FilGoal.com عن حقيقة إصابة اللاعب في القلب والعروض التي تم تقديمها إليه.

وأعلن النادي الأهلي ضم وسام أبو علي قادما من سيريس السويدي لمدة أربعة مواسم ونصف.

ونفى ياكوب وجود أي مشاكل صحية للاعب واجتيازه الفحص الطبي بنجاح.

واعترف وكيل وسام أبو علي في تصريحاته لـ FilGoal.com بوجود عروض أوروبية ومن أمريكا لضم اللاعب.

ولعب أبو علي في صفوف ألبورج فيندسيسيل بالدوري الدنماركي قبل الانتقال للدوري السويدي.

وخاض أبو علي خلال الموسم الحالي 16 مباراة وسجل 10 أهداف وصنع آخر.