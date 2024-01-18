إمام عاشور: مواجهة غانا؟ أحب مثل هذه المباريات.. وصلاح اسمه في الملعب يكفي

يثق إمام عاشور لاعب منتخب مصر في قدرات فريقه قبل خوض المواجهة المرتقبة أمام غانا.

ويلعب منتخب مصر أمام غانا مساء اليوم الخميس ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات.

وقال إمام عاشور في تصريحات مسجلة خلال وقت سابق عبر "إم بي سي" مصر: "لدينا ذكريات غير جيدة خلال مواجهات غانا لذلك علينا التركيز وبذل أقص جهد لتحقيق الانتصار".

وأضاف "لا أشعر بالرهبة وأحب هذه المباريات. المباراة ستكون مفتوحة، والأفضل هو من سيحقق الفوز".

وأتم "لدينا محترفين كبار. محمد صلاح اسمه في الملعب يكفي، وتواجده سيمنحنا حافزا قويا أمام غانا".

ويأتي ترتيب المجموعة الثانية قبل الجولة الثانية كالتالي:

كاب فيردي: 3 نقاط

مصر: نقطة

موزمبيق: نقطة

غانا: صفر.