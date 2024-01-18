استبعاد هشام حطب من رئاسة اللجنة الأولمبية المصرية

الخميس، 18 يناير 2024 - 14:14

كتب : FilGoal

الأولمبية

اُستبعد هشام حطب من رئاسة اللجنة الأولمبية المصرية بعد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية.

وجاء استبعاد هشام حطب بإجماع أصوات الجمعية العمومية غير العادية.

وجاء بيان اللجنة الأولمبية المصرية كالآتي:

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"قررت الجمعية العمومية غير العادية للجنة الأولمبية المصرية اليوم الخميس الموافق 18 يناير 2024 بإجماع الحاضرين وعددهم (25) باستبعاد هشام حطب من اللجنة الأولمبية المصرية".

"وما يترتب على ذلك من آثار وتكليف ياسر إدريس برئاسة اللجنة الأولمبية المصرية لحين إجراء انتخابات للجنة وفقا للوائح اللجنة الأولمبية المصرية".

"كانت الجمعية العمومية غير العادية للجنة الأولمبية المصرية، قد اجتمعت يوم السبت الموافق 13 يناير 2024 وقررت استمرار انعقادها لحين دعوتها حتى يوم السبت 20 يناير فاجتمعت اليوم الخميس".

"حضر 25 عضوا من أصل 28 وقد تغيب عن الاجتماع ثلاثة أعضاء وقد تمت الموافقة على قرار الاستبعاد لجميع الحضور وأقفل الاجتماع على ذلك".

وكانت اللجنة الأولمبية المصرية قد أعلنت في ديسمبر الماضي إيقاف هشام حطب رئيس اللجنة، لحين انتهاء النيابة العامة من تحقيقاتها أو انتهاء الدورة الأولمبية.

وجاء بيان اللجنة الأولمبية وقتها كالآتي:

"فى ضوء قرار وزارة الشباب والرياضة والمتضمن إيقاف مجلس إدارة الاتحاد المصري للفروسية برئاسة هشام حطب وإعمالاً للائحة اللجنة الأولمبية المصرية وقانون الرياضة المصري رقم 71 لسنة 2017؛ اجتمع مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية فى جلستها الطارئة التى عقدت اليوم الثلاثاء الموافق 26 ديسمبر 2023 بحضور أغلبية الأعضاء ومن ضمنهم رئيس مجلس اداره اللجنة الأولمبية في البداية وبدأت الجلسة بعد خروجه لمناقشة مايخصه".

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