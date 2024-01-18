كاميرا في الجول ترصد ردود فعل جمهور تونس بعد الخسارة أمام ناميبيا

أمم إفريقيا – مؤتمر سونج: علينا القتال ضد السنغال كأسود حقيقية.. وبدأنا سيئا ضد غينيا

أمم إفريقيا - مؤتمر سيسيه عن قيادة السنغال في ظل عدم تقاضي الراتب منذ 6 أشهر