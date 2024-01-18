كاميرا في الجول ترصد ردود فعل جمهور تونس بعد الخسارة أمام ناميبيا

الخميس، 18 يناير 2024 - 14:03

كتب : تونس - ظفر الله المؤذن

تونس - ناميبيا - إلياس السخيري

تعرض منتخب تونس لهزيمة مفاجئة أمام ناميبيا في افتتاح دور الجموعات ببطولة أمم إفريقيا.

والتقطت كاميرا FilGoal.com ردود أفعال الجمهور التونسي عقب الخسارة أمام ناميبيا.

وتباينت ردود فعل الجمهور التونسي قبل مواجهتي مالي وجنوب إفريقيا.

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واتفق مشجعو تونس على أن الهزيمة أمام ناميبيا مخيبة للآمال.

تونس أمم إفريقيا
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