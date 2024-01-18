انتهت في كاس آسيا - سوريا (0) - (1) أستراليا

الخميس، 18 يناير 2024 - 13:27

كتب : FilGoal

كوبر -سوريا

يلعب منتخب سوريا بقيادة هيكتور كوبر أمام أستراليا في مواجهة مرتقبة بمنافسات كأس آسيا.

ويقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة أستراليا أمام سوريا ضمن الجولة الثانية.

لمتابعة مباراة سوريا وأستراليا ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات دقيقة بدقيقة اضغط هنا.

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نهاية المباراة

ق82 فرصة خطيرة تضيع من المنتخب اسلوري بعد انفراد تام من إيزيكيل

ق59 جووول .. الهدف الأول لمنتخب أستراليا عن طريق جاكوسن إيرفين

بداية الشوط الثاني

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نهاية الشوط الأول

ق36 هدف محقق يضيع من المنتخب الاسترالي بعد عرضية متقنة مرت من أمام هجوم الفريق بمنطقة الجزاء

ق15 تصويبة قوية من جونز مهاجم منتخب أستراليا يبعدها مؤيد العجان

ق5 تسديدة صاروخية من بابلو صباغ مهاجم سوريا يمنعها القائم من سكون الشباك

انطلاق المباراة

هيكتور كوبر كأس آسيا منتخب سوريا
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