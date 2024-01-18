الرياضية: ناديان فرنسيان والشباب في صراع من أجل استعارة فوفانا

الخميس، 18 يناير 2024 - 13:07

كتب : FilGoal

كاليدو كوليبالي - الهلال - سيكو فوفانا - النصر

ذكرت جريدة الرياضية السعودية أن إدارة نادي النصر تسابق الزمن من أجل حسم صفقتي لاعبَين أجنبيين خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأوضح التقرير أن أول التعاقدات يتمثل في إعادة تسجيل الحارس الكولومبي دافيد أوسبينا، الذي تمَّ إجراء مخالصة معه العام الماضي، عقب إجرائه عملية جراحية في اليد، إلا أن هذا القرار مشروط باجتيازه التجربة الميدانية خلال جولة النصر في الصين.

وأضاف التقرير أنه في حال تألق أوسبينا فسيتم تسجيله بدلًا من الإيفواري سيكو فوفانا، عقب تلقي النصر عددًا من العروض لاستقطابه على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري.

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ويأتي في مقدمتها الشباب السعودي بالإضافة إلى فريقين فرنسيين.

وكان مصير فوفانا شهد نقاشات عدة بين البرتغالي لويس كاسترو، مدرب الفريق، وإدارة النادي، إذ كانت الإدارة ترغب في إعارته إلى الشباب، من أجل استقطاب متعب الحربي.

لكن بعدها قرر النصر الإبقاء عليه، حتى قرر كاسترو الاستعانة بحارس أجنبي.

وأشار التقرير إلى أن الصفقة الثانية ستكون معقدة بعض الشيء من خلال البحث عن لاعب آسيوي في مركز الدفاع أو الوسط وتسجيله في قائمة النصر، على أن يتم الاستعانة به في دوري أبطال آسيا فقط.

ويمثل فوفانا النصر منذ الصيف الماضي، ويرتبط معه بعقد لمدة ثلاثة أعوام.

وشارك في 19 مباراة بالموسم الجاري بمختلف المسابقات.

ويتواجد فوفانا مع منتخب بلاده الذي يخوض نهائيات بطولة أمم إفريقيا التي تستضيفها كوت ديفوار.

النصر الشباب سيكو فوفانا
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