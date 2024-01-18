مصدر من الاتحاد المالي يكشف لـ في الجول حقيقة انتشار الملاريا في معسكر منتخب بلاده

كشف مصدر من الاتحاد المالي لكرة القدم حقيقة ما يثار حول انتشار مرض الملاريا في معسكر منتخب بلاده.

وترددت أنباء عن انتشار مر ض الملاريا في معسكر منتخب مالي وتحديدا إصابة إيف بيسوما لاعب توتنام بالمرض.

وقال مصدر من الاتحاد المالي لـFilGoal.com : "كل ما يثار عن انتشار مرض الملاريا داخل معسكر منتخب مالي غير صحيح".

واوضح "إيف بيسوما عانى من أعراضها خلال مواجهةجنوب افريقيا ولكنه تعافى سريعا وشارك في تدريبات الأمس".

وتابع "موسى دياورا لديه بعض الأعراض الخفيفة ولكنه يتعافى وسيعود للمشاركة في التدريبات قريبا".

وأتم "لا توجد إصابات أخرى عكس ما الأنباء التي ترددت حول انتشار للملاريا داخل معسكر المنتخب".

وافتتح منتخب مالي مشواره في بطولة إفريقيا بالفوز على جنوب إفريقيا بهدفين دون رد.

وشارك أليو ديانج لاعب الأهلي في التشكيل الأساسي لمنتخب مالي اماتم جنوب إفريقيا قبل استبداله في الشوط الثاني من المباراة.