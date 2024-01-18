أمم إفريقيا - الركراكي: لهذه الأسباب أشركت لاعب بيراميدز ضد تنزانيا

الخميس، 18 يناير 2024 - 12:31

كتب : FilGoal

منتخب المغرب

أوضح وليد الركراكي مدرب المغرب أسباب اعتماده على محمد الشيبي لاعب بيراميدز في التشكيل الأساسي للفريق أمام تنزانيا.

وفاز منتخب المغرب على تنزانيا بثلاثية دون رد في أولى جولات كأس أمم إفريقيا 2023 ضمن منافسات المجموعة السادسة في ملعب لوران بوكو.

وقال الركراكي في تصريحات نقلتها جريدة المنتخب المغربية: "يحيى عطية الله أحس بآلام منذ 5 أيام، وكان قادرا على المشاركة أمام تنزانيا، وحين قررت ضم محمد الشيبي فأنتم تعلمون أن ذلك راجع لثقتي فيه".

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وأضاف "لو أقحمت عطية الله وهو غير جاهز بنسبة 100% فكأنني لا أثق في الشيبي".

وتابع "هناك لاعبون يستحقون المشاركة، الشيبي اجتهد كثيرا منذ حضوره، يمتلك ثقة عالية ويذكرني بعطية الله في كأس العالم 2022".

وأكمل "يحيى عطية الله سيعود في المباراة المقبلة، لكن هل سيشارك كأساسي؟ سأرى ذلك".

وأتم وصيف أمم إفريقيا 2004 "التنافس بين اللاعبين أمر جيد ونبحث عنه".

يذكر أن الشيبي دخل قائمة المغرب في الساعات الأخيرة قبل إعلانها.

وقتها قال الركراكي في مؤتمر صحفي: "أيوب العملود هو من كان في القائمة قبل محمد الشيبي، لكن مباراة الوداد أمام حسنية أكادير أظهرت أن العملود يعاني من إصابة سيغيب على إثرها لـ15 يوما على الأقل".

وأضاف "لدينا بالفعل الكثير من عدم اليقين بشأن جاهزية بعض اللاعبين، ولم أرد أن أحصل على المزيد. الشيبي يلعب في بيراميدز، نعرفه وهو بدوره يعرف إفريقيا".

وأكمل "لم يكن الشيبي في القائمة حتى الساعات الأخيرة. تحدثت معه، إنه متحمس، إذا احتجنا له سيكون في المستوى، وأنا أؤمن بأن لديه المستوى للتواجد بالمنتخب".

وسيلتقي منتخب المغرب في الجولة المقبلة مع الكونغو الديموقراطية.

ويلعب منتخب المغرب ضمن المجموعة التي تضم منتخبات: زامبيا والكونغو الديمقراطية وتنزانيا.

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