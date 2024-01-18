نجم غانا السابق: البطولة خادعة.. ولا بديل عن الفوز أمام مصر

يرى إبراهيم تانكو نجم منتخب غانا وبوروسيا دورتموند السابق، أن منتخب بلاده لا يملك بديلا عن الفوز على نظيره المصري.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة غانا مساء اليوم الخميس، في الجولة الثانية لمجموعات بطولة أمم إفريقيا 2023 في كوت ديفوار.

وقال تانكو عبر القناة الأولى: "ستكون مباراة قوية بين منتخبي مصر وغانا وسندخل اللقاء وليس لدينا أي نقاط ومصر لديها نقطة واحدة وهذا ما يزيد من صعوبة المباراة".

وأضاف" البطولة خادعةوعلى منتخب غانا الفوز بهذه المباراة، لا بديل عن ذلك. اللاعبون سيبذلون أقصي جهدهم".

وشدد "المنتخب الغاني يمر بأوقات صعبة في السنوات الأخيرة، ولا نريد تكرار الخروج المبكر مثلما حدث في النسخة الماضية بالكاميرون".

وأتم "مباراة مصر ستكون مختلفة.نريد تعويض الخسارة القاسية أمام كاب فيردي".

ويأتي ترتيب المجموعة الثانية قبل الجولة الثانية كالتالي:

كاب فيردي: 3 نقاط

مصر: نقطة

موزمبيق: نقطة

غانا: صفر.