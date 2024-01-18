الشباب يطلب مشاركة بنزيمة وميتروفيتش وفيرمينو في صفوفه أمام روما

الخميس، 18 يناير 2024 - 11:50

كتب : FilGoal

ميتروفيتش يحتفل بهدف الهلال أمام الاتحاد

ذكرت جريدة الرياضية السعودية أن نادي الشباب طالب بمشاركة بعض نجوم الدوري السعودي في صفوفه خلال مباراته ضد روما الإيطالي.

ويلعب الشباب ضد روما ضمن كأس موسم الرياض احتفالا باليوبيل الماسي للنادي.

وأوضح التقرير أن الشباب خاطب الهلال من أجل الاستعانة بألكسندر ميتروفيتش ومالكوم وسلمان الفرج.

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كما خاطب أهلي جدة من أجل روبرتو فيرمينو، واتحاد جدة من أجل كريم بنزيمة وعبد الله المعيوف.

ويعاني الشباب من نقص حاد في صفوفه بسبب مشاركة العديد من لاعبيه مع منتخبات بلادهم في كأس أمم إفريقيا وأمم آسيا، فضلا عن بعض الإصابات.

وكانت الجريدة السعودية قد أوضحت يوم الأربعاء أن عدد من الأندية رفضت طلب الشباب وتمسكت بلاعبيها.

وتقام المباراة يوم 24 يناير الجاري على ملعب الأول بارك في الرياض، ضمن فعاليات موسم الرياض.

روما كريم بنزيمة الشباب مالكوم روبرتو فيرمينو ألكسندر ميتروفيتش
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