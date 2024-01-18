الزمالك يكشف الحد الأقصى لموعد حل أزمة القيد

كشف أحمد سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك الموعد الأقصى لحل أزمة إيقاف القيد.

وأعلن مجلس إدارة الزمالك منذ أيام أنه تم الانتهاء من 12 قضية لثمانية أطراف تسببت في إيقاف القيد.

وقال سالم المتحدث الرسمي لـ الزمالك عبر قناة ناديه: "لم أدُل بأي تصريح عن حل أزمة القيد خلال ساعات كما أشيع، قلت إن حل الأزمة سيكون خلال الأسبوع القادم وعلى حد أقصى حتى 25 يناير الجاري".

وأضاف "الأمور جاهزة والاتفاقات تمت مع الأندية، وهناك أزمات في سعر الصرف مع ضخامة المبلغ فالأمر ليس سهلا، حل أزمة القيد مسألة وقت، ونحن في المرحلة الأخيرة".

وشدد "المدير الفني؟ نجد أسماءً مرشحة ومفاوضات مع مدربين من وسائل الإعلام، وهو ما لم يحدث. عندما سيكون هناك شيء جديد في هذا الملف سنعلن عنه بمنتهى الوضوح وسيكون على قدر التوقعات".

ويستعد الزمالك للمشاركة في بطولة نادي الوحدة الإماراتي الودية بأبوظبي والمقرر إقامتها خلال الفترة 18 وحتى 24 يناير الجاري.

ويلعب الزمالك مع أندية الوحدة الإماراتي والاتفاق السعودي وأم صلال القطري.

وبعدها سيشارك الزمالك في بطولة كأس دبي للتحدي خلال الفترة من 26 وحتى 28 يناير.

ويشارك في هذه البطولة بجانب أندية الرجاء المغربي والأهلي السعودي ووهان ثري تاونز الصيني، على أن تقام المباريات على ستاد آل مكتوم.