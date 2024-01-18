مرموش: لا نستطيع تقديم وعود بالحصول على كأس إفريقيا

شدد عمر مرموش لاعب منتخب مصر وآينتراخت فرانكفورت الألماني، على أن الفريق سيبذل أقصى ما لديه للحصول على النسخة الحالية من كأس إفريقيا، لكنه يستطيع تقديم الوعود بالحصول على اللقب.

وافتتح منتخب مصر مبارياته في كأس إفريقيا بالتعادل أمام موزمبيق 2-2، ضمن المجموع الثانية بالبطولة.

وقال مرموش في حوار مسجل مسبقا مع أون تايم سبورتس تمت إذاعته قبل قليل: "لا نستطيع تقديم وعود بالحصول على كأس إفريقيا، لكننا سنبقدم أفضل ما لدينا لتحقيق اللقب. هدفنا تصدر المجموعة أولا ثم استكمال المشوار حتى النهائي".

وأضاف "محمد صلاح قيمة كبيرة ويلعب دورا هاما في صفوف منتخب مصر. تريزيجيه أكثر من دعمني رغم أنه يشارك في نفس مركزي"

"لا أنسى فضل كيروش، ومباراة ليبيا كانت الأفضل في مسيرتي وحالفني خلالها التوفيق. أحب التعامل مع فيتوريا لأنه ينصت لكل اللاعبين".

وكشف "طموحي الوصول مع آسنتراخت لدوري أبطال أوروبا وتسجيل 20 هدف بالموسم الحالي. أحلم بالانتقال إلى الدوري الإنجليزي".

وأتم "مثلي الأعلى كريستيانو رونالدو ورونالدينيو وأحب محمد صلاح من اللاعبين المصريين".

ويستعد منتخب مصر لمواجهة غانا مساء اليوم الخميس، في الجولة الثانية لمجموعات بطولة أمم إفريقيا 2023 في كوت ديفوار.