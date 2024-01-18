بسبب مواجهة المصري.. البنك الأهلي يتقدم بشكوى جديدة ضد التحكيم

تقدم نادي البنك الأهلي بشكوى جديدة ضد التحكيم وذلك بسبب مواجهة المصري في كأس الرابطة.

وكان البنك الأهلي قد تعادل أمام المصري بهدفين لكل منهما ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس الرابطة.

وسبق وأن تقدم البنك الأهلي بشكوى ضد التحكيم، بعد الجولة الافتتاحية من الدوري والتي كانت أمام الجونة.

وجاء بيان البنك الأهلي كالآتي:

"يعرب مجلس إدارة نادي البنك الأهلي عن آسفه الشديد من الأخطاء التحكيمية المتكررة التى تعرض لها فريق الكرة الأول خلال مبارياته في بطولة الدوري وكأس الرابطة".

"فقد فريق البنك الأهلي العديد من النقاط أثرت بشكل مباشر على وضعيته فى جدول الترتيب والآن تتواصل الأخطاء التحكيمية المؤثرة فى بطولة كأس الرابطة".

"شهدت مباراة الجونة في الجولة الافتتاحية احتساب حكم الساحة أحمد حمدي ركلة جزاء غير صحيحة بشهادة خبراء اللعبة والغريب أنه لم يعود للفار وذلك بسبب تعطل شاشة الملعب الخاصة بالتقنية أثناء احتساب ركلة الجزاء".

"تم التقدم بشكوى من أجل تلافي هذه الأخطاء التحكيمية المؤثرة ولكن لم يحدث شيء، فقد تكررت الأخطاء فى مباراة المصري ضمن مباريات الجولة الثانية لكأس الرابطة"

"احتسب صبحي العمراوي حكم الساحة ركلة جزاء لفريق البنك الأهلي فى الدقيقة 91 ولكن تم إلغائها عن طريق حكام الفار بداعى التسلل، الذى لم يكون موجود على الإطلاق بشهادة خبراء التحكيم المصرى".

"نعي تماما أن الأخطاء التحكيمية واردة فى كرة القدم ولكن عندما تزيد عن الحد المسموح لها لابد من وقفه قوية حتى لاتكون سببا رئيسيا فى ضياع حقوق الأندية خلال المواجهات والبطولات المقبلة".