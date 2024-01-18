أمم إفريقيا – حكم جابوني ومساعدة كاميرونية في مواجهة مصر ضد غانا

الخميس، 18 يناير 2024 - 00:54

كتب : FilGoal

بيير جيسلان أتشو حكم مباراة مصر ومالاوي

يدير الجابوني بيير جيسلان أوتشو مباراة منتخب مصر ضد غانا في الجولة الثانية من مجموعات أمم إفريقيا 2023.

ويلتقي منتخبا مصر وغانا في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة الخميس في ثاني جولات دور المجموعات.

ويعاون أوتشو كل من: بوريس ديتسوجا والحكمة كارين أتيزامبونج من الكاميرون.

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ويتواجد الجابوني تانجي ميبامي كحكم رابع.

الحكم البالغ 31 عاما يدير أول مباراة له في أمم إفريقيا 2023.

وسبق أن أدار مباراة الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري في السوبر الإفريقي والذي انتهى بفوز الأخير باللقب.

وأدار من قبل مباراة مصر ومالاوي في تصفيات أمم إفريقيا 2023 وانتهت بفوز الفراعنة 2-0 بفضل هدفي محمد صلاح وعمر مرموش.

وتقام أمم إفريقيا في كوت ديفوار بدءا من 13 يناير وحتى 11 فبراير المقبل.

ويتواجد المنتخبان في المجموعة الثانية رفقة موزمبيق وكاب فيردي.

وستكون تلك المباراة الـ 27 بين مصر وغانا والخامسة في أمم إفريقيا.

وانتصر منتخب مصر ضد غانا في مواجهتين بأمم إفريقيا بينها نهائي 2010، وتعادلا في 1 وخسر الفراعنة مرة وحيدة.

موعد المباراة

تبدأ المباراة يوم الخميس 18 يناير 2024.

وتنطلق صافرة البداية في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

الملعب

استاد فيليكس بوانيي

الملعب الذي سيحتضن مباريات منتخب مصر في البطولة، وسُمي بذلك الاسم نسبة إلى أول رئيس في كوت ديفوار.

تبلغ سعة الملعب 33 ألف متفرج، ويستضيف مباريات فريق أسيك أبيدجان.

تم بناء الملعب في 1964 وأطلق عليه سابقا اسم أندريه جيو، ويستضيف مباريات الرجبي وألعاب القوى.

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سبق وأن استضاف النسخة الأولى من منافسات أمم إفريقيا للمحليين في 2009.

يستضيف الملعب 10 مباريات بينهم المواجهات الثلاثة لمنتخب مصر في دور المجموعات.

كما يستضيف أربع مباريات في الأدوار الإقصائية، آخرهم تحديد المركزين الثالث والرابع.

القناة الناقلة

تذاع المباريات على قنوات بي إن سبورتس ماكس 1 و2 و3.

ويعلق عليها علي محمد علي.

مصر أمم إفريقيا بيير أوتشو
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