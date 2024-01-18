نورويتش يضرب موعدا مع ليفربول في كأس الاتحاد الإنجليزي

ضرب نورويتش سيتي موعدا مع ليفربول لملاقاته في دور الـ32 من كأس الاتحاد الإنجليزي عقب الفوز على بريستول روفرز.

وحل نورويتش مساء الخميس ضيفا على بريستول لملاقاته في دور الـ64 من البطولة.

وانتصر الضيوف بثلاثة أهداف لهدف رغم تأخرهم في النتيجة.

افتتح بريستول أهداف المباراة في الدقيقة 20 عن طريق لوك مكورميك.

وأدرك جابريل سارا التعادل لنورويتش في الدقيقة 53.

وعقب ست دقائق تقدم الضيوف من ركلة جزاء سجلها آدم إيداه.

وأتم كيني مكلين ثلاثية نورويتش بهدف في الدقيقة 87.

ومن المقرر أن تقام المباراة في 28 يناير الجاري في ملعب أنفيلد.

وكان ليفربول تغلب على أرسنال في الدور السابق في ملعب الإمارات بهدفين دون رد.

وسيغيب محمد صلاح نجم ليفربول عن المباراة في ظل تواجده مع منتخب مصر لخوض منافسات كأس أمم إفريقيا 2023 وحال التأهل لدور الـ16.

أما حال توديع الفراعنة البطولة من دور المجموعات فسوف يلحق صلاح بالمباراة.

ويخوض منتخب مصر مباراته الأخيرة في دور المجموعات في 22 يناير الجاري أمام كاب فيردي.