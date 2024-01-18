كرنفال أمم إفريقيا – يوان ويسا.. الحارس المهاجم وحادثة كادت تنهي مسيرته

الخميس، 18 يناير 2024 - 00:24

كتب : FilGoal

يوان ويسا - الكونغو الديمقراطية

هل تعرف أن يوان ويسا نجم فريق برينتفورد في الدوري الإنجليزي كان بدأ مسيرته مع كرة القدم كحارس مرمى؟

حسنا هذا ما حدث وفي فرق الشباب قبل أن يصبح أحد أبرز لاعبي برينتفورد في الدوري الإنجليزي.

وظفر ويسا بجائزة رجل مباراة منتخب بلاده الكونغو الديمقراطية ضد زامبيا والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله مساء الخميس في أولى جولات كأس أمم إفريقيا 2023 ضمن منافسات المجموعة السادسة في ملعب لوران بوكو.

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وكان بوكو تعرض لحادثة مأساوية حينما كان لاعبا في لوريان الفرنسي ذهبت إمرأة إلى منزله ظهرا وطلبت منه الحصول على توقيع لابنها واستجاب ويسا بكل سرور.

لكن عندما ذهب ليوقع لها ألقت على وجهه سائل حارق ليتعرض لحروق في الوجه وتم نقله إلى المستشفى وخضع لعملية جراحية وتجميلية.

فماذا قدم ويسا خلال مباراة زامبيا؟

شارك لـ89 دقيقة.

سجل هدفا.

لمس الكرة 47 مرة.

بلغت دقة تمريراته 90%.

سدد مرتين على المرمى وثلاث مرات خارجها.

راوغ مرة وحيدة ولم تكن ناجحة.

استخلص الكرة مرتين.

تعرف أكثر على ويسا وكل لاعبي أمم إفريقيا 2023 من هنا.

كأس أمم إفريقيا زامبيا الكونغو الديمقراطية يوان ويسا
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