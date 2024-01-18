سليمان: من الطبيعي وجود لاعبين في الأهلي يرغبون الانتقال إلى الزمالك.. ولكن

الخميس، 18 يناير 2024 - 00:22

كتب : FilGoal

أحمد سليمان

كشف أحمد سليمان عضو مجلس إدارة الزمالك والمشرف على ملف كرة القدم في النادي عن مستجدات حل أزمة إيقاف القيد في القلعة البيضاء.

وقال أحمد سليمان عبر قناة إم بي سي مصر: "نعمل على حل أزمة القيد ولكن الحصول على عملة صعبة في مصر خلال الفترة الحالية أمر صعب للغاية، حسين لبيب وباقي المجموعة تعمل على هذا الملف وممدوح عباس سيكون له دورا في الدعم".

وبسؤاله عن تفاوض الزمالك مع ناصر ماهر لاعب فيوتشر وإلياس الجلاسي لاعب المصري قال: "ناصر لاعب مميز لكنه مرتبط بتعاقد مع مودرن فيوتشر وأتمنى لاعب مثله أن يتواجد مع الزمالك، وأيضا إلياس الجلاسي لاعب المصري ولكن مجلس الإدارة والمسؤولين عن الكرة يعملون على ملف الصفقات".

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وأكمل "من الوارد أن يكون هناك لاعبين في الأهلي يرغبون اللعب في الزمالك والعكس أيضا وهذا أمر طبيعي".

وأتم تصريحاته "يصل لنا رغبة لاعبين في الأهلي للانضمام للزمالك ولكن لا يوجد أي لاعب حر في الأهلي خلال الفترة الحالية".

الزمالك الدوري المصري أحمد سليمان
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