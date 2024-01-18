خبر في الجول - البنك الأهلي يتم اتفاقه مع مدافع منتخب فلسطين

الخميس، 18 يناير 2024 - 00:17

كتب : عمرو نبيل

موسى فيراوي - فلسطين

أتم نادي البنك الأهلي اتفاقه مع موسى فيراوي ظهير أيمن منتخب فلسطين.

ويتواجد فيراوي ضمن قائمة منتخب فلسطين الذي يخوض منافسات كأس آسيا في الوقت الحالي.

وحسبما علم FilGoal.com فإن نادي البنك الأهلي أتم اتفاقه مع موسى فيراوي، الظهير الأيمن لنادي شباب الخليل والمنتخب الفلسطيني، لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

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ووقع فيراوي على عقود انضمامه لنادي البنك الأهلي عبر البريد الإلكتروني.

وسينضم فيراوي لنادي البنك الأهلي بعد إنتهاء مشاركته مع منتخب فلسطين، في بطولة كأس أمم آسيا المقامة في قطر.

فيراوي صاحب الـ25 عاما خاض 7 مباريات مع منتخب فلسطين وسبق له اللعب مع هلال القدس قبل الانتقال لشباب الخليل.

وكان البنك الأهلي قد تعاقد مع محمد عبد الغني مدافع الزمالك وأحمد ربيع لاعب وسط السكة الحديد خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ويحتل البنك الأهلي المركز الرابع عشر في جدول تريتب الدوري برصيد 9 نقاط.

البنك الأهلي منتخب فلسطين
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