انتهت الجولة الأولى من مجموعات كأس أمم إفريقيا 2023 بتعادل إيجابي بين الكونغو الديموقراطية وزامبيا بهدف لكل فريق.

تقدمت زامبيا بهدف كينجس كانجوا وتعادل يوان ويسا للفهود.

ويتصدر منتخب المغرب المجموعة السادسة بعد الفوز على تنزانيا 3-0، فيما يحتل المنتخبان المركز الثاني والثالث.

والتقى المنتخبان في أمم إفريقيا لكرة اليد الأربعاء، في البطولة التي تستضيفها مصر، وسحق منتخب الكونغو الديموقراطية خصمه زامبيا بنتيجة 40-21، أي الضعف تقريبا.

ورغم أن تسديدات الكونغو الديموقراطية في مباراة القدم بأمم إفريقيا في كوت ديفوار بعدها وصلت لـ 25 إلا أن التعادل حسم المواجهة بهدف لكل فريق.

ولا يزال منتخب زامبيا دون فوز منذ تحقيق لقب أمم إفريقيا 2012 حيث شارك في نسختي 2013 و2015 دون فوز في مرحلتي المجموعات.

ويعد ذلك التعادل الخامس في البطولة خلال أول 12 مباراة بنسبة 41%.

وسيلتقي منتخب الكونغو الديموقراطية مع المغرب وزامبيا مع تنزانيا في الجولة الثانية.

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التشكيل

قاد سيدريك باكامبو هجوم الكونغو الديموقراطية ومن خلفه يوان ويسا وجايل كاكوتا في تشكيل سيباستيان ديسابر.

في المقابل تواجد فاشون سكالا وباستون داكا هجوم الرصاصات النحاسية.

وصف المباراة

بدأت المباراة هادئة للغاية بين الفريقين.

وفي الدقيقة 23 خرج ليونيل مباسي حارس الكونغو الديموقراطية لتشتيت الكرة ولعب باستون داكا رمية التماس سريعا وسجل كينجس كانجوا من لمسة واحدة هدف التقدم بتسديدة مباشرة من خارج منطقة الجزاء في المرمى الخالي.

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رد الفهود لم يتأخر وسجل يوان ويسا هدف التعادل للكونغو بعدما حوّل عرضية سيدريك باكامبو في الشباك بسهولة في الدقيقة 27.

وبعد 3 دقائق شتت المدافع من على خط المرمى فرصة الهدف الثاني للكونغو بتسديدة ويسا من داخل منطقة الجزاء.

شوط أول انتهى بتعادل إيجابي استمر للدقيقة 90.

في الدقيقة 60 احتسب باملاك تسيما ركلة جزاء لصالح الكونغو الديموقراطية بداعي وجود لمسة يد على مدافع زامبيا.

تقنية الفيديو استدعت الحكم وبعد مطالعة اللقطة مجددا ألغى الركلة ليظل التعادل سائدا.

محاولات الكونغو التي وصلت لـ 25 تسديدة مقابل 3 لزامبيا لم تسفر عن أي جديد.

وكاد ساليس أن يخطف هدف الفوز في الدقيقة الرابعة من الوقت بدلا من الضائع بعد عرضية من الجهة اليسرى لكن كرته علت العارضة لتنتهي المباراة بالتعادل بهدف لكل فريق.