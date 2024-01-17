أمم إفريقيا – سايس: الطقس سيجعل مهمة كل المنتخبات صعبة

شدد رومان سايس قائد منتخب المغرب على أن فوز أسود الأطلسي على تنزانيا سيمنح الفريق دفعة وثقة في المباريات المقبلة من بطولة أمم إفريقيا.

رومان سايس النادي : الشباب المغرب

وقال سايس عبر قناة الرياضية المغربية: "الفوز على تنزانيا سيمنح منتخب المغرب ثقة كبيرة للتأهل للدور المقبل وتصدر المجموعة".

وأضاف "كنا نعرف أن مباراة تنزانيا لن تكون سهلة خاصة أن المباريات السابقة في البطولة أظهرت تقارب مستوى جميع المنتخبات".

وواصل "الطقس سيجعل مهمة كل المنتخبات صعبة، كان يجب توفير الجهد البدني والتعامل مع المباراة بذكاء".

وأتم تصريحاته "لعبنا المباراة وفقا لنقاط قوتنا وحاولنا عدم إظهار نقاط ضعفنا وفي النهاية حققنا الفوز والنقاط الثلاثة".

وفاز منتخب المغرب على تنزانيا بثلاثية دون رد في الجولة الأولى لمجموعات أمم إفريقيا، في البطولة المقامة في كوت ديفوار.

ويعد الفوز هو الأول للعرب خلال البطولة، بعد تعادل كل من مصر ضد موزمبيق، والجزائر ضد أنجولا، وخسارة تونس من ناميبيا وهزيمة موريتانيا من بوركينا فاسو.

ثلاثية المغرب سجلها كل من رومان سايس وعز الدين أوناحي ويوسف النصيري.