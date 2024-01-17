تريزيجيه: لا أحصل على حقي مع المنتخب.. كنت أتمنى اللعب جوار الخطيب وسأعود لـ الأهلي

يرى محمود حسن "تريزيجيه" لاعب منتخب مصر أنه لا يحصل على حقه بشكل جيد عندما يلعب مع الفراعنة، مشددا على أن الأهم هو مصلحة المنتخب وتحقيق الفوز لمصر.

تريزيجيه النادي : طرابزون سبور مصر

وقال تريزيجيه في حوار مسجل مسبقا مع أون تايم سبورتس تمت إذاعته قبل قليل: "أشعر أنني لا أحصل على حقي مع المنتخب بالشكل الأفضل، ولكن الأهم بالنسبة لي أن تظهر الفائدة للمنتخب وللفريق وأن أكون مؤثرا وأساهم في تحقيق الفوز".

وأضاف "بخلاف فيتوريا تدربت مع مدربين مميزين في منتخب مصر مثل هيكتور كوبر وخافيير أجيري وحسام البدري، وكنت أتمنى أن أعمل لفترة أطول مع إيهاب جلال".

وكشف "كنت أتمنى اللعب بجوار محمود الخطيب".

وواصل "سوف أعود إلى الأهلي في أحد الأيام لتحقيق المزيد من البطولات، وأتمنى عندما أعود إلى مصر أكون في مستوى مميز".

وشدد "عندما خسر منتخب مصر 6-1 من غانا دخلت في حالة حزن شديدة وكنت أتمنى الانتقام للمنتخب وفي تصفيات مونديال 2018 تسببت في ركلة جزاء وحققنا الفوز وأعدت حق مصر".

وأوضح "كرة القدم منحتني حقي ولكن الإعلام لم يمنحني حقي كما يجب، وهذا الأمر أفادني كثيرا لأنني وصلت لما حققته بمجهودي الفردي".

وأشار "عمر مرموش لاعب كبير وفخور بما يقدمه في ألمانيا وأنا داعم له وأساعده دائما، في أحد المرات كان حذائه يجعله ينزلق في الملعب ولا يستطيع الجري فمنحته حذائي ليستطيع اللعب بشكل جيد".

وأتم تصريحاته "محمد صلاح أكثر لاعب يستمع له اللاعبين في المنتخب والكل يأخذ حديثه على محمل الجد وهو دائم التحفيز لنا".

ويستعد منتخب مصر لمواجهة غانا غدا الخميس، في الجولة الثانية لمجموعات بطولة أمم إفريقيا 2023 في كوت ديفوار.

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