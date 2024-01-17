"كامبا" واكتشاف عمرو زكي.. تعرف على ثنائي الزمالك الشاب في معسكر الإمارات

قرر معتمد جمال المدير الفني للزمالك اصطحاب لاعبين من فريق الشباب مواليد 2005 وهما عمار ياسر ومحمد السيد لمعسكر الإمارات

يأتي ذلك القرار من معتمد جمال من أجل تواجد اللاعبين بشكل أكبر مع الفريق الأول بعدما تم تصعيدهما إليه خلال الفترة الأخيرة.

ويلعب عمار ياسر من مواليد 2005 كمهاجم، أما محمد السيد فهو لاعب وسط ومن مواليد 2006، وتم توقيع عقود احترافية مع الثنائي في الفترة الماضية.

FilGoal.com يستعرض معلومات عن ثنائي الزمالك الشاب الذي سيتواجد مع الفريق الأول بمكسر الإمارات.

محمد السيد

وُلد محمد السيد في 20 مايو 2006 بقرية سلام بالمنصورة بمحافظة الدقهلية.

يجيد محمد السيد اللعب في خط الوسط ويمكنه كذلك اللعب في مركز صانع الألعاب رغم مشاركته يف مركز المدافع ببداية مسيرته.

بدأ السيد مسيرته مع نادي شيكو بالدقهلية لمدة عام ونصف ، وانتقل بعدها لأكاديمية عمرو زكي بالدقهلية لمدة عام، وبعدها قام عمرو زكي باستقدامه لاختبارات نادي الزمالك.

قام باختياره خالد مصطفى وحسام كوستا مدربين بقطاع الناشئين و البراعم في ذلك الوقت وذلك منذ ٧ سنوات .

اللاعب تدرب تحت قيادة خالد مصطفى وحسام كوستا و سيد حنفى وأحمد رزق وحاليا هو من اللاعبين الأساسيين لفريق 2005 تحت قيادة محمد عبدالله ، وحصل على بطولتين لمنطقة الجيزة ودورة نادي الصيد في مراحله العمرية.

انضم للفريق الأول بنادي الزمالك لأول مرة منذ أيام تحت قيادة معتمد جمال ، وشارك في مباراة ودية أمام الشباب الكويتي وأحرز هدفا.

انضم لمنتخب الشباب السابق مواليد 2006 في كل المعسكرات وكل البطولات ، وحصل معهم على بطولة شمال أفريقيا، كذلك انضم لمعسكر منتخب الشباب الحالي مواليد 2005 في كل المعسكرات ، وشارك معهم في بطولة شمال إفريقيا في تونس.

الزمالك وقع عقد احترافي مع محمد السيد مؤخرا لمدة 3 سنوات، ويعتبر اللاعب الشاب حازم إمام مثله الأعلى محليا وأندرياس إنيستا مثله الأعلى عالميا.

عمار ياسر

وُلد عمار ياسر في 16 أغسطس 2005 بمحافظة السويس وتعود أصوله إلى كوم امبو بمحافظة أسوان.

بدأ ياسر لعب كرة القدم من سن 4 أو 5 سنوات، وكان والده مدرب بأحد أندية السويس وهو ما ساعده ببداية مسيرته.

انضم عمار ياسر إلى الزمالك عام 2015 عن طريق اختبارات من ترشيح من حسن بصري عضو اللجنة الفنية بقطاعات الناشئين والبراعم بالنادي.

وقام سيد سلامة و أسامة عبدالله وحسام عبد المنعم المدربين بقطاعات الناشئين والبراعم في ذلك الوقت باختياره.

وسبق أن لعب عمار ياسر بصفوف الأهلي لمدة موسم ولكنه رحل برغبة والده وخاض تدريبات منفردة لمدة عام قبل أن ينضم للزمالك.

يطلق عليه لقب "كامبا" وانضم لمنتخب مصر للشباب مواليد 2005 لأول مرة في المعسكر الحالي تحت قيادة وائل رياض.

خاض مرانه الاول مع الزمالك تحت قيادة معتمد جمال في شهر ديسمبر الماضي وشارك في مباراة ودية أمام كسكادا واحرز هدفا .

يعد عمار ياسر من العناصر الأساسية لفريق الزمالك 2005 تحت قيادة محمد عبدالله ومثله الأعلى شيكابالا محليا ، وعالميا كيليان مبابي.

الزمالك وقع مع اللاعب خلال الفترة الأخيرة عقد احترافي لمدة 5 سنوات.