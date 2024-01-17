أمم إفريقيا - أوناحي: مستعدون للذهاب لأبعد مدى ممكن.. وأريد العودة إلى أفضل مستوياتي

الأربعاء، 17 يناير 2024 - 22:36

كتب : FilGoal

عز الدين أوناحي - المغرب

أبدى عز الدين أوناحي لاعب وسط المغرب أن هدف فريقه الوصول لأبعد نقطة ممكنة في أمم إفريقيا 2023.

وفاز منتخب المغرب على تنزانيا بنتيجة 3-0 في مستهل المشوار القاري، وسجل لاعب وسط مارسيليا هدف أسود الأطلس الثاني.

وقال أوناحي عقب المباراة لموقع كاف: "كان مهما أن نبدأ بشكل جيد وهذا ما فعلناه، وأنا سعيد بأدائي الشخصي وكذلك الفريق".

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وأضاف "لدينا فريق رائع ونعمل بجد للحفاظ على الروح المعنوية مرتفعة. أعتقد أننا مستعدون للذهاب إلى أبعد مدى ممكن".

وتابع "لم أكن جاهزا بنسبة 100% مع فريقي في الأسابيع الأخيرة بسبب إصابة في الظهر. لكن اليوم أنا سعيد والأمر متروك لي لمواصلة التركيز ومواصلة العمل للعودة إلى أفضل مستوياتي".

وأتم "يبذل الركراكي ومدرب اللياقة البدنية جهدا كبيرا حتى نحافظ على لياقتنا في الأجواء الحارة والرطبة".

وسيلتقي منتخب المغرب في الجولة المقبلة مع الكونغو الديموقراطية في الثانية ظهرا.

وفاز منتخب المغرب على تنزانيا بثلاثية دون رد في الجولة الأولى لمجموعات أمم إفريقيا، في البطولة المقامة في كوت ديفوار.

ويعد الفوز هو الأول للعرب خلال البطولة، بعد تعادل كل من مصر ضد موزمبيق، والجزائر ضد أنجولا، وخسارة تونس من ناميبيا وهزيمة موريتانيا من بوركينا فاسو.

ثلاثية المغرب سجلها كل من رومان سايس وعز الدين أوناحي ويوسف النصيري.

المغرب أمم إفريقيا عز الدين أوناحي
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