أمم إفريقيا - الركراكي: الكل يريد مواجهة المغرب رابع العالم

الأربعاء، 17 يناير 2024 - 22:15

كتب : FilGoal

وليد الركراكي

يؤمن وليد الركراكي المدير الفني لمنتخب المغرب أن كل الفرق تريد مواجهة أسود الأطلس عقب حصولهم على المركز الرابع في كأس العالم 2022.

واليوم الأربعاء ضد تنزانيا فاز منتخب المغرب على تنزانيا بثلاثية دون رد في أولى جولات كأس أمم إفريقيا 2023 ضمن منافسات المجموعة السادسة في ملعب لوران بوكو.

وتحدث الركراكي عقب المباراة في مؤتمر صحفي قائلا: "بالطبع حينما تكون رابع أفضل منتخب في العالم فالكل يريد مقابلتك".

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وواصل "الكل في إفريقيا يريد مواجهة المغرب نحن نعرف ذلك وعلينا القتال وتقبل ذلك وأن نعيش مع الأمر ونحن نحترم كل المنتخبات ونحاول بذل أفضل ما لدينا في كأس أمم إفريقيا".

وفي حديثه لشبكة "بي إن سبورتس" عقب المباراة قال: "في المباريات الصعبة عليك أن تسجل أولا ثم تدير مجهودك، كانت هناك تراخي في بداية الشوط الثاني وتركنا الكرة للمنافس، وتصرفنا جيدا".

وأتم "حققنا 3 نقاط جيدة وسعيد بمردود البدلاء في اللقاء".

المغرب تنزانيا كأس أمم إفريقيا الركراكي
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