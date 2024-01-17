خالد بيبو رئيسا لبعثة الأهلي في معسكر الإمارات

كلف مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب، خالد بيبو، مدير الكرة، للقيام بأعمال رئيس بعثة الفريق في معسكر الإمارات.

ويخوض الأهلي معسكرا خارجيا في الإمارات خلال الفترة من 20 يناير حتى 28 من الشهر ذاته.

وأنهى كافة الترتيبات اللازمة للمعسكر ومتطلبات الجهاز الفني والإداري وملاعب التدريب؛ فضلًا عن التنسيق الكامل للمباريات الودية وكافة الأمور التنظيمية خلال المعسكر.

وتغادر بعثة الأهلي إلى الإمارات السبت المقبل، على أن تتخلل المعسكر مباراتان وديتان للإعداد للمرحلة المقبلة.

وعاد الأهلي للتدريبات يوم الخميس الماضي وذلك بعد عدة أيام من الراحة السلبية حصل عليها الفريق خلال فترة التوقف الحالي.

ويغيب عن الأهلي الكثير من اللاعبين بسبب الانضمام لمنتخب مصر الأول في كأس أمم إفريقيا، وأيضا لمعسكر المنتخب الأولمبي.

ويفقد الأهلي كل من محمد الشناوي ومحمد هاني ومحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم ومروان عطية وإمام عاشور وكهربا وعمر كمال للانضمام للمنتخب الأول.

والثلاثي بيرسي تاو وعلي معلول وأليو ديانج للانضمام لمنتخبات جنوب إفريقيا وتونس ومالي على الترتيب.

بالإضافة إلى حمزة علاء وكريم الدبيس للانضمام لمعسكر المنتخب الأولمبي في دبي.

ولذلك قرر مارسيل كولر تصعيد 13 لاعبا من قطاع الناشئين والشباب للمشاركة في تدريبات الأهلي.