أمم إفريقيا – مدرب تنزانيا: الطرد قضى على فرصنا ضد المغرب

الأربعاء، 17 يناير 2024 - 21:58

كتب : FilGoal

عادل عمروش - مدرب بوتسوانا

يرى عادل عمروش المدير الفني لـ منتخب تنزانيا أن الطرد أضعف أمال فريقه في العودة ضد المغرب بعد الخسارة 3-0 في أمم إفريقيا 2023.

وانتصر أسود الأطلس بنتيجة 3-0 في بداية مشواره بأمم إفريقيا بكوت ديفوار.

وقال مدرب تنزانيا عبر بي إن سبورتس: "أهنئ منتخب المغرب على الفوز وقدم مباراة جيدة ويستحق الفوز".

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وأضاف "الطرد قضى على فرصنا في اللقاء، رأينا اللقطة ومستحيل أن تكون بطاقة حمراء، ولا أريد الحديث عن الأخطاء التحكيمية".

وأكمل "من الصعب أن تلعب بـ 10 لاعبين ضد المغرب، وفي هذه الأجواء ومع الرطوبة، ولدينا أخطاء وعلينا تصحيحها".

وأتم "أنا مدرب واقعي، حاولنا أن نلعب ضد منتخب قوي وصل لنصف نهائي كأس العالم من قبل بإمكانياتنا".

وفاز منتخب المغرب على تنزانيا بثلاثية دون رد في الجولة الأولى لمجموعات أمم إفريقيا، في البطولة المقامة في كوت ديفوار.

ويعد الفوز هو الأول للعرب خلال البطولة، بعد تعادل كل من مصر ضد موزمبيق، والجزائر ضد أنجولا، وخسارة تونس من ناميبيا وهزيمة موريتانيا من بوركينا فاسو.

ثلاثية المغرب سجلها كل من رومان سايس وعز الدين أوناحي ويوسف النصيري.

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