انتهت أمم إفريقيا - الكونغو الديموقراطية (1) (1) زامبيا.. تعادل
الأربعاء، 17 يناير 2024 - 21:53
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الكونغو الديموقراطية وزامبيا في المجموعة السادسة من كأس الأمم الإفريقية 2023.
وبدأ منتخب المغرب البطولة بالفوز على تنزانيا بنتيجة 3-0.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا.
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انتهت
ق 63: تقنية الفيديو تتدخل وتلغي ركلة الجزاء
ق 61: ركلة جزااااء
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 30: تشتيت من على خط المرمى من مدافع زامبيا بعد فرصة ويسا
ق 27: جووول التعادل.. عرضية من باكامبو ويوان يوسا يسجل هدف التعادل للكونغو
ق 23: جوووول أوووول بعد خطأ فادح من حارس الكونغو
بداية اللقاء
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