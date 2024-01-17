انتهت أمم إفريقيا - الكونغو الديموقراطية (1) (1) زامبيا.. تعادل

الأربعاء، 17 يناير 2024 - 21:53

كتب : FilGoal

موريتانيا - الكونغو الديموقراطية

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الكونغو الديموقراطية وزامبيا في المجموعة السادسة من كأس الأمم الإفريقية 2023.

وبدأ منتخب المغرب البطولة بالفوز على تنزانيا بنتيجة 3-0.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا.

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انتهت

ق 63: تقنية الفيديو تتدخل وتلغي ركلة الجزاء

ق 61: ركلة جزااااء

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 30: تشتيت من على خط المرمى من مدافع زامبيا بعد فرصة ويسا

ق 27: جووول التعادل.. عرضية من باكامبو ويوان يوسا يسجل هدف التعادل للكونغو

ق 23: جوووول أوووول بعد خطأ فادح من حارس الكونغو

بداية اللقاء

أمم إفريقيا زامبيا الكونغو الديموقراطية
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