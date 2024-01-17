انتهت أمم إفريقيا - الكونغو الديموقراطية (1) (1) زامبيا.. تعادل

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الكونغو الديموقراطية وزامبيا في المجموعة السادسة من كأس الأمم الإفريقية 2023.

وبدأ منتخب المغرب البطولة بالفوز على تنزانيا بنتيجة 3-0.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا.

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