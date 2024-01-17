خبر في الجول – بطل جورجيا يبدى اهتمامه بلاعب الداخلية الشباب

أبدى نادي دينامو باتومي بطل جورجيا اهتمامه بـ جمال منتصر لاعب فريق الداخلية الشاب.

جمال منتصر النادي : الداخلية الداخلية

وعلم FilGoal.com أن نادي ديانو باتومي يسعى لاستقطاب اللاعب جمال منتصر ليقضي فترة معايشة معه خلال الفترة المقبلة.

وذلك لاختبار وبحث إمكانية التعاقد معه من عدمها.

جمال منتصر من مواليد 2003 ويلعب في مركز صانع الألعاب.

كما شارك في الدوري المصري الموسم الماضي تحت قيادة المدير الفني علاء عبد العال.

وفي حالة إعجاب النادي بقدرات اللاعب سيبدأ النادي في التفاوض بشكل ودي مع إدارة نادي الداخلية قبل إرسال العرض الرسمي.

وشارك جمال منتصر مع الداخلية الموسم الحالي مباراتين فقط واحدة في الدوري وأخرى في الكأس.