أمم إفريقيا - أمرابط: بداية جيدة ضد فريق صعب.. والمباراة المقبلة سنمر مع خصمنا بنفس الظروف

شدد سفيان أمرابط لاعب منتخب المغرب أن فريقه قدّم مباراة جيدة ضد تنزانيا، وتحدث عن مواجهة الكونغو الديموقراطية المقبلة.

واستهل منتخب المغرب مشواره بالفوز على تنزانيا بنتيجة 3-0 في الجولة السادسة.

وقال أمرابط عبر بي إن سبورتس: "بداية جيدة خاصة عندما ترى مباريات المنتخبات الأخرى والتي كانت صعبة، علينا احترام كل الخصوم".

وأضاف "سعيد جدا الفوز 3-0 في المباراة صعبة، وتنزانيا قدمت مباراة جيدة، وفخور بفريقي".

وواصل "تدربنا من قبل في الثانية ظهرا، وخوض المباراة المقبلة في نفس التوقيت سيكون صعبا".

وأتم "الخصم سيمر بنفس الظروف ونريد أن تفخر بنا جماهيرنا وسنلعب حتى آخر رمق".







































وسيلتقي منتخب المغرب في الجولة المقبلة مع الكونغو الديموقراطية في الثانية ظهرا.

وفاز منتخب المغرب على تنزانيا بثلاثية دون رد في الجولة الأولى لمجموعات أمم إفريقيا، في البطولة المقامة في كوت ديفوار.

ويعد الفوز هو الأول للعرب خلال البطولة، بعد تعادل كل من مصر ضد موزمبيق، والجزائر ضد أنجولا، وخسارة تونس من ناميبيا وهزيمة موريتانيا من بوركينا فاسو.

ثلاثية المغرب سجلها كل من رومان سايس وعز الدين أوناحي ويوسف النصيري.