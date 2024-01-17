أمم إفريقيا – مؤتمر بيسيرو: هذه كانت مشكلتنا ضد غينيا الاستوائية

الأربعاء، 17 يناير 2024 - 21:46

كتب : FilGoal

حوار في الجول مع جوزيه بيسيرو

كشف جوزيه بيسيرو المدير الفني لمنتخب نيجيريا عن أبرز مشكلة واجهها فريقه في مواجهة غينيا الاستوائية والتي ينبغي عليه حلها قبل ملاقاة كوت ديفوار.

ويلتقي منتخب كوت ديفوار مع منافسه نيجيريا في ثاني جولات كأس أمم إفريقيا 2023 ضمن منافسات المجموعة الأولى في ملعب الحسن واتارا.

وكان منتخب كوت ديفوار فاز في الجولة الأولى على غينيا بيساو بهدفين دون رد.

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أما منتخب نيجيريا فتعثر بالتعادل بهدف لمثله ضد غينيا الاستوائية.

وتحدث بيسيرو في مؤتمر صحفي أقيم اليوم الأربعاء قائلا: "ستكون مباراة صعبة أمام فريق جيد".

واصل "ستكون أجواء رائعة في ملعب ممتلئ بحضور الجماهير ومن المهم الحفاظ على أسلوبنا".

وأتم بيسيرو حديثه "بوضوح مشكلتنا في المباراة الأولى كانت تتعلق بإنهاء الفرص، الكل رأى أننا كنا الفريق الأفضل لكننا لم نسجل الأهداف التي تثبت ذلك، يجب أن نتحلى بالهدوء".

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