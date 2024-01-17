تشكيل أمم إفريقيا – باكامبو وداكا يقودان الكونغو الديمقراطية وزامبيا

أعلن سيباستيان ديسابر المدير الفني لكونغو الديمقراطية تشكيل فريقه لملاقاة زامبيا مساء اليوم الأربعاء في ختام أولى جولات كأس أمم إفريقيا 2023 ضمن منافسات المجموعة السادسة.

وتقام المباراة في ملعب لوران بوكو في كوت ديفوار.

ويتصدر منتخب المغرب المجموعة مبكرا إثر فوزه على تنزانيا بثلاثية دون رد.

وجاء تشكيل الكونغو الديمقراطية كالتالي:

في حراسة المرمى: ليونيل مباسي

في الدفاع: أرثر أساوكو- تشانسيل مبيمبا- هينوك إينونجا- جيديون كالولو

في الوسط: صامويل موتوسامي- ثيو بونجوندا- تشاريلز بيكل- جايل كاكوتا- يوان ويسا

في الهجوم: سيدريك باكامبو

أما تشكيل زامبيا فجاء كالتالي:

في حراسة المرمى: تريسفورك مولينجا

في الدفاع: رودريك كابوي- فرانكي موسوندا- ستوبيلا سونزو- تاندي موابي

في الوسط: كيلفين كابومبو- فاشون ساكالا- إيمانويل باندا- كينجس كانجوا- لوبامبو موسوندا

في الهجوم: باتسون داكا