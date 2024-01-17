كرة يد - بفارق 18 هدفا.. منتخب مصر يبدأ أمم إفريقيا بالفوز على غينيا

الأربعاء، 17 يناير 2024 - 21:34

كتب : FilGoal

أحمد هشام سيسا - منتخب مصر

استهل منتخب مصر مشواره في كأس الأمم الإفريقية لكرة اليد والمقامة في مصر بالفوز على غينيا بنتيجة 33-15.

وأقيمت المباراة في الصالة المغطاة لاستاد القاهرة الدولي.

وتستضيف مصر البطولة للمرة الثانية على التوالي والتي بدأت اليوم 17 يناير وتنتهي في 27 من الشهر الجاري.

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ويتأهل حامل لقب النسخة الحالية إلى أولمبياد باريس 2024، ويتأهل أيضا أول 5 منتخبات في البطولة إلى نهائيات كأس العالم 2025.

وتصدر منتخب مصر ترتيب المجموعة الثانية قبل لقاء الكونغو في الجولة الثانية يوم الجمعة المقبل.

وكان منتخب الكاميرون انتصر على الكونغو بنتيجة 25-21 وحصد نقطتين في الصدارة رفقة منتخب مصر.

وبدأ علي زين أهداف مصر في البطولة بهدف في الدقيقة 2.

وفي الدقيقة 11 عزز محمد سند تقدم المنتخب بنتيجة 8-2.

وسجل يحيى خالد في الدقيقة عاشر أهداف مصر بنتيجة 10-3.

وسجل سند من رمية جزائية هدف مصر السادس عشر في اللقاء لتصبح النتيجة 16-5 في الدقيقة 25.

وأنهى منتخب مصر الشوط الأول متقدما بنتيجة 18-7.

في الشوط الثاني سجل كريم هنداوي مستغلا خلو المرمى من حارسه في الدقيقة 9.

ووصل الفارق قبل نهاية اللقاء لـ 20 هدفا عندما أصبحت النتيجة 32-12.

وانتهى اللقاء بعدما عزز الفراعنة تقدمهم بنتيجة 33-15.

وحصد كريم هنداوي جائزة أفضل لاعب في المباراة.

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