خبر في الجول - استبعاد عبد الله جمعة وثنائي الشباب من معسكر الزمالك في الإمارات

الأربعاء، 17 يناير 2024 - 21:29

كتب : إبراهيم رمضان

عبد الله جمعة - الزمالك - البنك الأهلي

قرر معتمد جمال مدرب الزمالك استبعاد ثلاثي الفريق من المعسكر الخارجي الذي سيقام في الإمارات.

وحسبما علم FilGoal.com فإن عبد الله جمعة وثنائي فريق الشباب، كريم عبد الحق ومصطفى شكري خارج قائمة الزمالك لمعسكر الإمارات لأسباب فنية.

هذا بالإضافة لوجود ظروف تتعلق بالتجنيد الخاص بعبد الله جمعة.

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ويستعد الزمالك للمشاركة في بطولة نادي الوحدة الإماراتي الودية بأبوظبي والمقرر إقامتها خلال الفترة 18 وحتى 24 يناير الجاري.

ويلعب الزمالك مع أندية الوحدة الإماراتي والاتفاق السعودي وأم صلال القطري.

وبعدها سيشارك الزمالك في بطولة كأس دبي للتحدي خلال الفترة من 26 وحتى 28 يناير.

ويشارك في هذه البطولة بجانب أندية الرجاء المغربي والأهلي السعودي ووهان ثري تاونز الصيني، على أن تقام المباريات على استاد آل مكتوم.

عبد الله جمعة شارك في مباراة وحيدة خلال الموسم الحالي مع الزمالك.

الزمالك عبد الله جمعة
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