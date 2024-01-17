وصول العرب

الأربعاء، 17 يناير 2024 - 20:56

كتب : عمرو عبد المنعم

المغرب - تنزانيا

وصل أخيرا العرب إلى بطولة أمم إفريقيا وحقق منتخب المغرب الفوز الأول للمنتخبات العربية في البطولة، والذي جاء على حساب تنزانيا.

وفاز منتخب المغرب على تنزانيا بثلاثية دون رد في الجولة الأولى لمجموعات أمم إفريقيا، في البطولة المقامة في كوت ديفوار.

ويعد الفوز هو الأول للعرب خلال البطولة، بعد تعادل كل من مصر ضد موزمبيق، والجزائر ضد أنجولا، وخسارة تونس من ناميبيا وهزيمة موريتانيا من بوركينا فاسو.

ثلاثية المغرب سجلها كل من رومان سايس وعز الدين أوناحي ويوسف النصيري.

وصف المباراة

شهد تشكيل المغرب مشاركة محمد الشيبي لاعب بيراميدز في مركز الظهير الأيسر.

بدأ منتخب المغرب المباراة بهجوم قوي وتهديد مرمى تنزانيا.

وتأجل الهدف الأول للمغرب حتى الدقيقة 30 بعدما جاء بقدم القائد رومان سايس.

وجاء الهدف من ركلة حرة مباشرة نفذها حكيم زياش لكن الحارس لم يستطع الإمساك بالكرة ليتابعها سايس بتسديدة في الشباك الخالية.

وكاد زياش أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 35 بعدما مرر له عز الدين أوناحي الكرة داخل منطقة الجزاء ليسدد بقوة ولكن الحارس تصدى له وأبعدها إلى ركنية.

محاولات المغرب الخطيرة استمرت وتوغل عبد الصمد الزلزولي داخل منطقة الجزاء وراوغ الدفاع قبل أن يسدد كرة قوية بالقدم اليسرى مرت أعلى العارضة.

لينتهي الشوط الأول بتقدم المغرب بهدف دون رد.

في الشوط الثاني واصل المغرب محاولاته وأرسل أوناحي عرضية قابلها يوسف النصيري بتسديدة لكن الكرة مرت جوار القائم مهدرا فرصة إضافة الهدف الثاني.

وحصل محمد الشيبي لاعب بيراميدز ومنتخب المغرب على بطاقة صفراء في الدقيقة 62.

وتلقى نوفاتوس ديسماس قائد تنزانيا البطاقة الحمراء بعدما حصل على الإنذار الثاني في الدقيقة 70.

وبعد الطرد انتقلت شارة قيادة منتخب تنزانيا إلى حميد ماو لاعب طلائع الجيش.

وأسفر ضغط المغرب القوي عن الهدف الثاني الذي جاء في الدقيقة 77 عن طريق عز الدين أوناحي بتسديدة أرضية رائعة بعد تمهيد من أمين عدلي.

وأكمل المغرب الثلاثية في الدقيقة 80 بهدف عن طريق يوسف النصيري الذي وضع الكرة في الشباك مباشرة بعدما تلقى تمريرة أرضية من ناحية اليمين بقدم البديل أمين حارث.

واستطاع يوسف النصيري في التسجيل للمرة الرابعة على التوالي في بطولات أمم إفريقيا مع منتخب المغرب.

وكاد بلال الخنوس أن يسجل الهدف الرابع بعد تسديدة قوية من أمين حارث تصدى لها الحارس وتابعها لكن الحارس تألق أمامه وأمسك بالكرة.

وفي الدقائق المتبقية فرض منتخب المغرب سيطرته على اللعب واستمر في محاولاته على المرمى لكن دون أن تتغير النتيجة، لتنتهي المباراة بفوز أسود الأطلسي بثلاثية دون رد.

وتصدر منتخب المغرب المجموعة السادسة للبطولة بشكر مبكر، وفي انتظار المباراة الثانية بعد قليل بين الكونغو الديمقراطية وزامبيا.

المغرب تنزانيا أمم إفريقيا كأس أمم إفريقيا عز الدين أوناحي
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