في الجول يكشف حقيقة رحيل روقا عن الزمالك

ترددت أنباء خلال الساعات الماضية بشأن رحيل محمد أشرف روقا عن صفوف الزمالك.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الأنباء المتعلقة برحيل محمد أشرف روقا عن صفوف الزمالك غير صحيحة بالمرة.

وسيتواجد اللاعب في معسكر الفريق بالإمارات بشكل طبيعي، إذ لم يتم مناقشة مسألة رحيله خلال الفترة الحالية.

ويستعد الزمالك للمشاركة في بطولة نادي الوحدة الإماراتي الودية بأبوظبي والمقرر إقامتها خلال الفترة 18 وحتى 24 يناير الجاري.

ويلعب الزمالك مع أندية الوحدة الإماراتي والاتفاق السعودي وأم صلال القطري.

وبعدها سيشارك الزمالك في بطولة كأس دبي للتحدي خلال الفترة من 26 وحتى 28 يناير.

ويشارك في هذه البطولة بجانب أندية الرجاء المغربي والأهلي السعودي ووهان ثري تاونز الصيني، على أن تقام المباريات على ستاد آل مكتوم.

وانضم روقا، لاعب طلائع الجيش وإنبي السابق، إلى الزمالك في 2017.

اللاعب السابق في قطاع الناشئين بالأهلي لعب في طلائع الجيش 4 مواسم قبل أن يضمه الزمالك.

وأعار الزمالك اللاعب 3 مرات قبل أن يعود للمشاركة مع الفريق في أكتوبر 2020.

وشارك روقا في 106 مباراة مع الزمالك وسجل 5 أهداف وأرسل 3 تمريرات حاسمة.

وتوج مع الفريق بلقبين من بطولة الدوري المصري الممتاز ولقب كأس مصر.