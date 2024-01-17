أمم إفريقيا – مؤتمر مدرب كوت ديفوار: هذا ما نحتاج للتحسن فيه ضد نيجيريا
الأربعاء، 17 يناير 2024 - 20:32
كتب : FilGoal
كشف لويس جاسيت المدير الفني لمنتخب كوت ديفوار عما يحتاج يتحسن في صفوف فريقه قبل ملاقاة نيجيريا غدا الخميس.
ويلتقي منتخب كوت ديفوار مع منافسه نيجيريا في ثاني جولات كأس أمم إفريقيا 2023 ضمن منافسات المجموعة الأولى في ملعب الحسن واتارا.
وكان منتخب كوت ديفوار فاز في الجولة الأولى على غينيا بيساو بهدفين دون رد.
أما منتخب نيجيريا فتعثر بالتعادل بهدف لمثله ضد غينيا الاستوائية.
وتحدث جاسيت في مؤتمر صحفي أقيم اليوم الأربعاء قائلا: "نيجيريا لديها العديد من اللاعبين الموهوبين".
وأردف "سنواجه أحد الفرق المرشحة للفوز باللقب".
وعما يحتاج يتحسن في صفوف الأفيال قال المدرب الفرنسي: "يجب أن نحسن التكنيك الخاص بنا وأن نصبح أسرع في التحولات من الدفاع للهجوم والعكس كذلك".
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