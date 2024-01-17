أمم إفريقيا – مؤتمر ماكس جرادل: كوت ديفوار لا تخاف من نيجيريا

الأربعاء، 17 يناير 2024 - 20:22

كتب : FilGoal

ماكس جرادل - كوت ديفوار وغينيا الاستوائية - كأس أمم إفريقيا 2021

لا يشعر ماكس جرادل لاعب غازي عنتاب التركي ومنتخب كوت ديفوار بالخوف من مواجهة نيجيريا غدا الخميس.

ماكس جرادل

النادي : سيفاس سبور

كوت ديفوار

ويلتقي منتخب كوت ديفوار مع منافسه نيجيريا في ثاني جولات كأس أمم إفريقيا 2023 ضمن منافسات المجموعة الأولى في ملعب الحسن واتارا.

وتحدث ماكس جرادل في مؤتمر صحفي أقيم اليوم الأربعاء قائلا: "كان من المهم لنا الفوز في المباراة الأولى".

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وواصل "بدأنا بشكل بطيء لكن الانتصار هو أهم شيء".

وأردف اللاعب الإيفواري "نحن سعداء بحصد الثلاث نقاط، وكان أمامنا ثلاثة أيام للتحضير لمباراة نيجيريا، نحن في أتم الاستعداد واستعدينا جيدا".

وأتم جرادل حديثه "لدينا فريق جيد ولا يوجد أي ضغط علينا، نحن منتخب كوت ديفوار وسنبذل أقصى ما لدينا للفوز بالمباراة".

وكان منتخب كوت ديفوار فاز في الجولة الأولى على غينيا بيساو بهدفين دون رد.

أما منتخب نيجيريا فتعثر بالتعادل بهدف لمثله ضد غينيا الاستوائية.

كوت ديفوار كأس أمم إفريقيا ماكس جرادل
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