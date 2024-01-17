تحضيرا لأولمبياد باريس.. المنتخب الأولمبي يتعادل سلبيا مع قطر
الأربعاء، 17 يناير 2024 - 19:56
كتب : FilGoal
تعادل المنتخب الأولمبي المصري مع نظيره القطري سلبيا فى المباراة الودية التى جمعت الفريقين اليوم باستاد الشهامة بإمارة دبي بالإمارات.
ويخوض الفراعنة معسكرا خارجيا في دبي استعدادا لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 بينما يستعد منتخب قطر لخوض بطولة آسيا المؤهلة للأولمبياد.
وبدأ المنتخب الأولمبي المباراة بالتشكيل التالي:
حراسة المرمى: حمزه علاء
الدفاع: حسام عبد المجيد - محمد طارق - أحمد عيد - كريم الدبيس
الوسط: محمود صابر - محمود جهاد - محمد شحاته
الهجوم - أحمد عاطف "قطة" - أسامة فيصل - مصطفى سعد
وشهد الشوط الثاني مشاركة أحمد حمدى وماجد هاني وحسام اشرف وعمر خضر ومحمد مغربي ومحمد محمود وأحمد رضا.
وسيطر منتخب مصر الأولمبي على مجريات اللعب دون إيجابية على المرمي، في المقابل اعتمد منتخب قطر على الجانب الدفاعي.
وتقام البطولة بمشاركة كل من مصر والسعودية وقطر والإمارات.